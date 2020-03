Fatih Terim ve Hamza Hamzaoğlu'ndan ortak açıklama

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, basın toplantısına birlikte gelerek ortak açıklama yaptı. İki teknik adam da, İdlib'de şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet dilerken, Bahar Kalkanı Operasyonu'nun sürdüğü bu günlerde birlik beraberlik mesajları verdi.Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray'ın, sahasında Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup ettiği maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, basın toplantısına birlikte çıktı. İki teknik adam, İdlib'de şehit olan askerlerimiz ve devam eden Bahar Pınarı Operasyonu nedeniyle birlik ve beraberlik mesajları verdi. Maçın ardından herhangi bir maç değerlendirmesi yapmanın uygun olmadığını ifade eden Fatih Terim, "Biz hep beraber yaşadığımız olaylardan sonra herhangi bir kritik, maç sonrası görüş belirtmeyi uygun görmedik. Televizyona da beraber çıktık, buraya da beraber geldik. Hepinizin de üzüntüsünü biliyoruz. Ama maç oynandı ve bitti. Birimiz kazandı, birimiz kaybetti ama esas olan, ateş düştüğü yeri yakar cümlesiyle her ananın ve babanın Allah evladını bağışlasın. Şehit olanlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine de Allah sabır versin. Bir baba olarak evladın ne kadar önemli olduğunu, kaybın neler olabileceğini tahmin edebiliyorum. Ülkemize Allah sabır versin, devletimize Allah güç kuvvet versin. Her zaman bir araya gelelim. Biz futbol alemi olarak çok çabuk aynı dili konuşmaya başladık. Belki de hiçbir taraftar birbirleriyle konuşmadan sahalarda çok önemli mesajlar verdi. Ben taraflı tarafsız bütün ülkenin aynı dili konuşmasından yanayım. Artık karşı tarafta durma zamanı değil, beraber olma devridir. Safları sıklaştırmanın tam zamanıdır. Başka bir Türkiye yoktur, bundan güzel bir ülke yoktur. Hepimiz an yana, omuz omuza, diz dize, biz bize olmalıyız" ifadelerini kullandı. Maç öncesinde Galatasaray taraftarının verdiği mesajın da çok açık olduğunu söyleyen Terim, "Geçen haftaki önemli başarıdan sonra bugün dönüp seyircisi, oyuncusunu çağırmıyorsa, herhangi bir tezahüratta bulunmayıp sadece şehitlere ve ülkeye tezahürat yapıyorsa mesaj çok açık" açıklamasında bulundu.Hamzaoğlu: "Vatan böyle vatan oluyor"Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Teknik Direktör Fatih Terim'in basın toplantısına beraber çıkma teklifi nedeniyle tecrübeli çalıştırıcıya teşekkür ederken, "Beraber çıkarsak çok daha iyi olacağını iletince seve seve kabul ettim. Hep kötü günlerde bir araya geliyoruz ama millet olarak artık iyi günlerde bir arada olmalıyız. Birbirimizin kıymetini bilelim. Bugün işimiz icabı maça çıktık, kazandık, kaybettik. Bunlar hep bugüne kadar olan ve bundan sonra da olacak şeyler. Ama görüyorsunuz, bu tür durumlarda hepimizin rengi bugünlerde kırmızı beyaz oluyor, hepimizin kalbi vatanımız ve evlatlarımız için çarpıyor. Acılarımızı paylaşıyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz. Kolay değil, çok acı. Fakat vatan da böyle vatan oluyor, yapacak bir şey yok. Bu son olsun. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın. Artık birlik zamanıdır ve biz de bu birliği en azından bu şekilde dile getirelim istedik. Hocama da teşekkür ediyorum ve maçtan dolayı da tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL