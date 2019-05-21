Fatih Terim, Ümit Davala ve Orhan Ak PFDK'ya Sevk Edildi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Yardımcısı Ümit Davala ile Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Orhan Ak, tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"GALATASARAY A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu FATİH TERİM'in aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca ve "tedbire uymaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi uyarınca 20.05.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

ÜMİT DAVALA

GALATASARAY A.Ş. Kulübü antrenörü ÜMİT DAVALA'nın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "tedbire uymaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi uyarınca 20.05.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

ORHAN AK

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü antrenörü/ kaleci antrenörü ORHAN AK'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 20.05.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."