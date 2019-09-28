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Fatih Terim ve yardımcıları stada geldi

- Fatih Terim ve yardımcıları stada geldiİSTANBUL - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yardımcıları Ümit Davala ve Hasan Şaş'la birlikte stada geldi.

28.09.2019 21:49
- Fatih Terim ve yardımcıları stada geldi
İSTANBUL - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yardımcıları Ümit Davala ve Hasan Şaş'la birlikte stada geldi.
Cezası nedeniyle Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde tribünde olacak olan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kendisi gibi cezalı durumda olan yardımcıları Ümit Davala ve Hasan Şaş'la birlikte Türk Telekom Stadı'na geldi. VIP tribününden stadyuma giriş yapan Fatih Terim'i Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz kapıda karşıladı. Cengiz ve Terim kapıda bir süre sohbet ettikten sonra tribüne geçti.
Fatih Terim ve yardımcıları stada geldi

Fatih Terim, Galatasaray, Ümit Davala, Hasan Şaş, Spor

Kaynak: İHA

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