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Fatih Terim, Vedat Muriqi'e A Milli Takım forması giydirmedi

Vedat Muriqi, A Milli Takım formasını giymek için Müfit Erkasap üzerinden Terim'e gönderilen mesajlar uzun süre cevapsız kaldı. Olumlu ya da olumsuz bir geri dönüş olmadı. Bunun üstüne golcü oyuncu Kosova'yı tercih etti.

25.10.2019 10:22

Giresunspor'da oynadığı dönemde Vedat, Türk vatandaşı olmak için başvuruda bulundu. Vatandaşlık şartlarına uyan Vedat'ın bu talebi kabul edildi ve Kosovalı oyuncu Şubat 2015'te TC nüfus cüzdanına kavuştu. Vedat Muriqi'nin bu hakkı elde etmesinin ardından, ikinci talebi ise Türkiye A Milli formasını giymek oldu.

Zira o dönem Kosova Milli Futbol Takımı yeni kurulmuştu ve hiçbir uluslararası başarısı ve tanınırlığı yoktu. Vedat Muriqi de Türk Milli Takımı'nın formasıyla hedeflerine yürümek ve dünyaya kendini tanıtmak arzusundaydı. Kosovalı golcü bu isteğini kulübüyle ve yakın çevresiyle paylaştı. Kendisine bu konuda yardımcı olunmasını istedi.

TERİM'E GÖNDERİLEN MESAJLAR CEVAPSIZ KALDI

Akşam'ın haberine göre; Onun bu isteği çeşitli kanallar tarafından dönemin Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim'e iletildi. Müfit Erkasap üzerinden Terim'e gönderilen mesajlar uzun süre cevapsız kaldı. Olumlu ya da olumsuz bir geri dönüş olmadı. Burak Yılmaz'ın, Fatih Terim'le yaşadığı sorunlar ve Milli Takım'ın golcü sıkıntısı çekmesi, Kosovalı oyuncunun umutlarını artırıyordu ama beklentileri ne yazık ki boşa çıktı. A Milli Takım'ı daha fazla beklemek istemeyen Vedat Muriqi, Kosova Milli Takımı yetkililerinin önerisini kabul edip, Kosova'nın yolunu tuttu.

BU KEZ TERİM'İ TERCİH ETMEDİ

2016'dan beri Kosova Milli Takımı'nın formasını giyen Vedat Muriqi, burada çok başarılı bir performans ortaya koydu. Özel ve resmi bugüne kadar 23 kez Kosova Milli Takımı'nın formasını giyen Vedat, 8 gol atarken, 3 de asist yaptı. İşin daha ilginç tarafı ise Vedat'ı Milli Takım'a çağırmayan Fatih Terim, onu sezon başında Galatasaray'a transfer etmek için yoğun çaba harcadı.

Vedat bu kez tercihini Terim'den yana değil, Fenerbahçe'den yana kullandı. Henüz 25 yaşında olan Vedat Muriqi, Kosova Milli Takımı'yla bizim resmi maçlarda hiç gol atamadığımız İngiltere'ye karşı deplasmanda oynadığı maçta 1 gol atarken, 2 de asist yaptı.

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Fatih Terim, Vedat Muriqi'e A Milli Takım forması giydirmedi

Fatih Terim, Fenerbahçe, Kosova, Spor

YORUMLAR (4)
6-0:Hoca meşguldü o zamanlar demek ki !
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DAMAT FERİT:Galatasaray''ın Türkiyenin başına bela ettiği karakter yoksunu bir adam.
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ÖNCE ARASTİRİN SONRA PAYLASİN:Ingiltere´ye hic gol atamadik mi? 22. 05. 2016 Ingiltere 2-1 Türkiye (Gol Hakan Calhanoglu)
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HİDAYET-1:terim adam degil sadece kendini ve gsyi düsünmüs milli takimin gelecegi kimin umrunda adam olsa milli takimdan tazminat almazdi parator egator kibir abidesi kendini begenmis ukala herif gerizekali terimo kebapcinin selami var
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