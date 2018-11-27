Fatih Terim: "Yarın Nagatomo Olmayabilir"

Galatasaray
Teknik Direktörü Fatih Terim
, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda yarın akşam deplasmanda Rusya
'nın Lokomotiv Moskova
takımıyla oynanacak kritik maç öncesi düzenlenen basın toplantısında, Japon
futbolcu Yuto Nagatomo
ile birlikte açıklamalarda bulundu.İlk olarak Yuto Nagatomo şöyle konuştu:
"Schalke
maçından sonra doktorumuz bana direkt hastaneye gitmem gerektiğini söyledi. Eve gitmem hayati bir risk teşkil edebilirmiş. Kendisine ve takım arkadaşlarıma beni yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ediyorum. Şu anda da kendimi çok iyi hissediyorum. Benim için 3'lü veya 4'lü savunma oynamamız fark etmez, sorun değil."Fatih Terim ise şunları söyledi:
"Moskova'daki diğer iki maçta hava daha iyiydi ama bu mevsimde de burada böyle soğuk bir havayı bekliyorduk. Futbolda maalesef kar yağdı, saha kaydı, soğuk veya sıcak deme lüksüne sahip değiliz. Adapte olmaya çalışacağız. Yuri Semin, Rus futbolunun çok önemli bir ismi. Takdir ettiğim, deneyimli bir hoca. Sözleri için kendisine teşekkür ederim."
"Yarın Nagatomo sahada olmayabilir"
"Üçlü veya dörtlü bunlara çok fazla takılmayın. Oyun felsefesine, oyun anlayışına ne yapmak istediklerimize bakılsın, o daha belirleyici olacaktır. Oyun içinde numaralar esnek olarak değişebilir. Nagatomo dahil bazı oyunculara yarın karar vereceğim. Bizde eksik oyuncu sayısı fazla. Sahaya 11 kişi çıkacağız ondan emin olabilirsiniz. En başta Belhanda
yok. İlk maçta oynayan Emre yok, Sinan yok. Bugünkü antrenmana göre yarın Nagatomo da sahada olmayabilir. Nagatomo dahil bazı oyunculara yarın karar vereceğim. Deneyeceğimiz oyuncular var. Çünkü doktorumuz 'Tek korktuğum soğuk' demişti. Onun için tedbirli davranıyoruz. Cezalı ve sakatımız biraz fazla ama Allah beterinden saklasın. Olur böyle şeyler. Yarın hem Rodrigues, hem Ndiaye, hem de Donk oynayacaklar. Her oyuncuya ihtiyacımız var."
"Yaşanan süreç sizi daha çok hırslandırdı mı?" sorusuna Fatih Terim şöyle cevap verdi:
"Aslında Şampiyonlar Ligi platformunda Türkiye
'yi pek konuşmak istemiyordum. Ama muhakkak ki rahatsızım. Tabii ki hırslandırıyor beni. Çünkü Türkiye ilk defa cezanın ağır olduğu yönündeki fikirde birleşti. Her başarısızlıkta teknik adam bunun bedelini ödüyor. Oyuncular ödüyor. Ama ben hiç yöneticilerin bir bedel ödediğini görmedim. Mesela biz 10 maç, 8 maç ceza alıyoruz. İyi de, turnuvaya katılamayanlar, turnuvayı alamayanlar bir şeyler ödemeyecek mi?"
"Alınamayan turnuvalar, gidilemeyen turnuvalar... Yöneticilere bir şey olmuyor nedense. Hatta orada 8-10 sene kalan bile var. Tuhaf olan bu. Herkes bir bedel ödemeli. Bir teknik adamın dışarıda kalması hoş değil. Ona da bir kural getirilmesinden yanayım. Cezalar belki belli bir noktaya kadar para cezası olabilir. Çünkü siz oyunun en önemli aktörünü dışarı atıyorsunuz. Belki bu da düşünülebilir."
"Mühim olan oyunda tutmak olmalı. Herkes diyor ki, 'Bu cezalar çok fazla'. Bu fazla cezayı verenler bir bedel ödemeyecek mi? Orada mı kalacaklar? Adalet varsa herkes için var olmalı. Bundan son derece rahatsızım. Yine de gönlüm çok rahat. Ben ne yaptıysam bedelini fazla fazla ödedim."
Moskova,Lokomotiv Moskova,Fatih Terim