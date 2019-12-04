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Fatih Terim yedek kulübesinde çılgına döndü!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-0 biten Tuzlaspor maçında oyuncularına çok sinirlendi. Terim, maçın hakemi Volkan Bayarslan'ın kararlarına da tepki gösterdi.

04.12.2019 23:58 | Son Güncelleme: 05.12.2019 00:35

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Galatasaray, kendi sahasında TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tuzlaspor'a 2-0 mağlup oldu. Deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Sadık Baş ve 90. dakikada Umut Sönmez kaydetti.

88. dakikada Tuzlaspor'dan Muhammed Akarslan ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Bu müsabakanın rövanşı 17 Aralık Salı günü Tuzlaspor'un ev sahipliğinde oynanacak.

Mücadelenin son anlarında Fatih Terim, oyuncularına çok sinirlendi. Özellikle 2. golün gelmesinin ardından Terim, yerinden kalkarak oyuncularına bağırdı. Terim, maçın hakemi Volkan Bayarslan'ın kararlarına da tepki gösterdi.

Fatih Terim yedek kulübesinde çılgına döndü!

Volkan Bayarslan, Fatih Terim, Spor


HABER YORUMLARI (4)
MAL MÜDÜRÜ:yenince mahareti kendinden bil, yenilince hakemdi futbolcuydu agzını burnunu büke büke şaplata şaplata
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ÇAKMA İMPARATOR:Birilerine kabahat bulmasan şaşardım zaten ya futbolcuyu ya hakemi şuçlarsın birgünde kendinle yüşleş ama nerde o yürek artık sen ve seningibilerin misyonu çoktan doldu havaynan cıvaynan bir yere kadar
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AĞRILI:Senin her yenilgiden sonra hakemlere sallamaktan başka bi maharetin varmı,O itici hareketlerinle hakemleri baskı altına almak istiyorsun ama nafile..gerçekten canım türk futbolu senden ve o gereksiz egondan bıktı artık..
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VATANDAŞ:Neye çılgına dönüyonki sende taraftarı çıldırtıyon
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Spor

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