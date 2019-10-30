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Atatürk'e hakaretler yağdıran Yazar Fatih Tezcan'a AK Parti ve İYİ Parti'den büyük tepki: Soruşturma açılsın

Atatürk'e hakaret eden yazar Fatih Tezcan'ın paylaşımı infial yarattı. AK Partili Burhan Kuzu, Tezcan'a soruşturma açılmasını isterken İYİ Partili Aslantuğ, "Bu vatan haini şerefsizi ya tutuklarsınız ya da çöplükten toplarsınız." diyerek tepki gösterdi.

30.10.2019 09:58

Daha önce Atatürk'e hakaret ettiği paylaşımları ile tepki çeken Tezcan, bu sefer de 29 Ekim'de Atatürk'e hakaretler yağdırdı.

Twitter hesabından Yeni Şafak gazetesinde bulunan Turkcell'in 29 Ekim reklamını eleştiren Tezcan, "Cumhuriyet'i getiriyorum' yalanıyla başa geçtikten sonra Devlet ve Millet düşmanlarına verdiği sözlerin gereği olarak 15 sene Cumhur'dan kaçan, Millet'in Egemenliği'nden rakı bardaklarına sığınan bir İslâm Düşmanını, 3 kuruş için tepenize oturtmaya değer miydi..." dedi.

Bu yazısı ise hem siyasilerin, gazetecilerin ve vatandaşların tepkisine neden oldu.

"GEREKLİ SORUŞTURMA BAŞLATILMALIDIR"

AK Parti Eski Milletvekili ve Anayasa Profesörü Burhan Kuzu ise Tezcan'ın sözlerine sert tepki gösterdi.

Burhan Kuzu, "Fatih Tezcan yine zırvalamış, tek derdi provokasyon. Atatürk'e ve Cumhuriyete karşı ağır sözler söylemeye devam ediyor. Bunları tasvip etmek mümkün değildir. Muhtemelen bir yerler adına bu tür deli saçması sözleri sarf etmiştir. Gerekli soruşturma başlatılmalıdır" ifadelerini kullandı.

"YA TUTUKLANIRSIN YA DA ÇÖPLÜKTEN TOPLARSINIZ"

İYİ Partili Mehmet Aslan, Twitter hesabından Yeni Şafak gazetesinin 29 Ekim'e özel hazırlanan manşetini eleştirip, "'Cumhuriyet'i getiriyorum' yalanıyla başa geçtikten sonra Devlet ve Millet düşmanlarına verdiği sözlerin gereği olarak 15 sene Cumhur'dan kaçan, Millet'in Egemenliği'nden rakı bardaklarına sığınan bir İslâm Düşmanını, 3 kuruş için tepenize oturtmaya değer miydi" ifadelerini kullanan Fatih Tezcan'a tepki gösterdi.

Aslan, Tezcan'ın paylaşımıyla ilgili olarak "Bu vatan haini şerefsizi ya tutuklarsınız ya da çöplükten toplarsınız" ifadelerini kullandı.

Atatürk'e hakaretler yağdıran Yazar Fatih Tezcan'a AK Parti ve İYİ Parti'den büyük tepki: Soruşturma açılsın

Mustafa Kemal Atatürk, Fatih Tezcan, Burhan Kuzu, Güncel


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