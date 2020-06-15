FATİH TOPKAPI'DAKİ TARİHİ SURLARDAN YOLA TAŞ PARÇALARI DÜŞTÜ

FATİH TOPKAPI'DAKİ TARİHİ SURLARDAN YOLA TAŞ PARÇALARI DÜŞTÜ Fatih Topkapı'daki tarihi surlardan Sulukule Caddesi'ne taş parçaları düştü.

FATİH TOPKAPI'DAKİ TARİHİ SURLARDAN YOLA TAŞ PARÇALARI DÜŞTÜ
15.06.2020 06:41 | Son Güncelleme: 15.06.2020 10:24


İSTANBUL- FATİH TOPKAPI'DAKİ TARİHİ SURLARDAN YOLA TAŞ PARÇALARI DÜŞTÜ
Fatih Topkapı'daki tarihi surlardan Sulukule Caddesi'ne taş parçaları düştü.
Gece saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından Topkapı'daki tarihi surlardan Sulukule Caddesi üzerine taş parçaları düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis itfaiye ve zabıta ekibi sevk edildi. Ekipler, çevrede şerit çekerek caddeyi trafiğe kapattı. Daha önce taş parçalarının düşmesine karşı önlem olarak surlara asılan filenin de yırtıldığı görüldü. Ekiplerin çalışması devam ediyor.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Sulukule, Fatih, Güncel, Haber

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