Fatih Üniversitesinin Kurucusuna Fetö Gözaltısı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmalar kapsamında aranan, kapatılan Fatih
Üniversitesinin kurucularından Hasan T, Ankara
'da gözaltına alındı.
Kapatılan Fatih Üniversitesinin kurucularından Hasan T. hakkında Ankara ve Kastamonu
'da yürütülen soruşturmalar çerçevesinde yakalama kararı çıkartıldı.
Hasan T'nin Ankara'da bulunduğunun belirlenmesi üzerine Kastamonu Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince çalışma başlatıldı.
Oluşturulan özel ekip, zanlıyı Ankara'daki saklandığı adreste yakaladı.
Kastamonu,Ankara,Fatih
08 Aralık 2018 Cumartesi 18:10