FATİH VE BEYOĞLU MERKEZLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU: 40 GÖZALTI-Ek bilgilerle

* Fatih ve Beyoğlu merkezli, 7 ilçede sokak satıcılarına yönelik 50 adrese eş zamanlı operasyon yapan narkotik ekipleri 40 şüpheliyi gözaltına aldı.

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN-Ozan URAL- Ertan KILIÇ/ İSTANBUL,

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Beyoğlu ve Fatih merkezli 7 ilçede zehir tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyon kapsamında 50 adrese baskın düzenleyen polis ekipleri, 40 şüpheliyi gözaltına aldı. Sabah saatlerinde Vatan Caddesi'nde bulunan emniyet yerleşkesinde bir araya gelen Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon için düğmeye bastı.

BEYOĞLU VE FATİH MERKEZLİ 7 İLÇE

Fatih ve Beyoğlu merkezli toplamda 7 ilçede yapılan operasyona özel harekat polisleri ile polis helikopteri de destek verdi. Daha önceden belirlenen adreslere operasyon yapan polis adreslerde uzun süre arama yaptı. Operasyon kapsamında Fatih Ayvansaray Mahallesi Limoncu Hüseyin Sokak'ta bulunan iki katlı bir binaya ve Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi Yumak Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın giriş katına operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 40 şüpheli sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan emniyet yerleşkesine götürüldü

Görüntü dökümü:

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-Polisin emniyetten çıkışı

-Polisin operasyonu

-Operasyon yapılan evden detaylar

-Polis helikopterinden detaylar

-Genel ve detaylar

26.11.2019 - 07.02 Haber Kodu : 191126012