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Fatih ve Beyoğlu merkezli uyuşturucu operasyonu: 40 gözaltı// Ek bilgilerle

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Beyoğlu ve Fatih merkezli 7 ilçede zehir tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon yaptı.

26.11.2019 07:43 | Son Güncelleme: 26.11.2019 07:43Fatih ve Beyoğlu merkezli uyuşturucu operasyonu: 40 gözaltı// Ek bilgilerle
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde ve Fatih merkezli 7 ilçede zehir tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyon kapsamında 50 adrese baskın düzenleyen polis ekipleri, 40 şüpheliyi gözaltına aldı. saatlerinde Vatan Caddesi'nde bulunan emniyet yerleşkesinde bir araya gelen Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon için düğmeye bastı.

BEYOĞLU VE FATİH MERKEZLİ 7 İLÇE

Fatih ve Beyoğlu merkezli toplamda 7 ilçede yapılan operasyona özel harekat polisleri ile polis helikopteri de destek verdi. Daha önceden belirlenen adreslere operasyon yapan polis adreslerde uzun süre arama yaptı. Operasyon kapsamında Fatih Ayvansaray Mahallesi Limoncu Hüseyin Sokak'ta bulunan iki katlı bir binaya ve Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi Yumak Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın giriş katına operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 40 şüpheli sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan emniyet yerleşkesine götürüldü.


- İstanbul

Narkotik, Beyoğlu, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

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