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Fatih ve Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Fatih ve Beyoğlu ilçelerinde zehir tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon yaptı.

26.11.2019 09:27 | Son Güncelleme: 26.11.2019 09:27Fatih ve Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Fatih ve ilçelerinde zehir tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyon kapsamında çok sayıda torbacı diye tabir edilen sokak satıcısı gözaltına alındı. Sabah saatlerinde Vatan Caddesi'nde bir araya gelen Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon için düğmeye bastı.

FATİH VE  BEYOĞLU'NDA OPERASYON Fatih ve Beyoğlu'nda yapılan operasyona özel harekat polisleri ile polis helikopteri de destek verdi. Daha önceden belirlenen adreslere operasyon yapan polis adreslerde uzun süre arama yaptı. Operasyon kapsamında Fatih Ayvansaray Mahallesi Limoncu Hüseyin Sokak'ta bulunan iki katlı bir binaya ve Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi Yumak Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın giriş katına operasyon yapıldı.


- İstanbul

Narkotik, İstanbul, Beyoğlu, Güncel

Kaynak: DHA

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