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Fatih ve Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu: 40 gözaltı

İstanbul Fatih ve Beyoğlu'nda helikopter destekli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 40 şüpheli gözaltına aldı.

26.11.2019 09:00 | Son Güncelleme: 26.11.2019 09:06
Fatih ve 'nda helikopter destekli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 40 şüpheli gözaltına aldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Fatih ve Beyoğlu ilçelerinde "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik teknik ve fiziki takip sonucu operasyon düzenlendi. Önceden belirlenen yaklaşık 50 adrese eş zamanlı şafak baskını gerçekleştirildi. Helikopter ve Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 'torbacı' diye tabir edilen zanlılar gözaltına alındı. Koçbaşı ile eve giren ekipler, yaptıkları aramalarda, satışa hazır halde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Zanlılar sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
(Medeni Topaloğlu-Doğancan Cesur/İHA)
Fatih ve Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu: 40 gözaltı

İstanbul, Beyoğlu, Güncel

Kaynak: İHA


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