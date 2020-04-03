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FATİH VE SULTANBEYLİ'DE KORONAVİRÜS TEDBİRLERİNE UYMAYAN KAHVEHANELERE CEZA KESİLDİ

FATİH ve Sultanbeyli'de koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken iki kahvehanenin açık olduğunu belirleyen polis, işyeri sahiplerine ve kahvehanede oturan kişilere ceza kesti.

03.04.2020 12:16 | Son Güncelleme: 03.04.2020 12:17
FATİH ve Sultanbeyli 'de koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken iki kahvehanenin açık olduğunu belirleyen polis, işyeri sahiplerine ve kahvehanede oturan kişilere ceza kesti.
İçişleri Bakanlığı koronavirüs tedbirleri kapsamında 'Umuma Açık istirahat ve Eğlence Yerlerinin' geçici bir süreliğine durdurulmasına karar vermişti. İstanbul emniyeti, koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerine devam ediyor. Fatih Aksaray 'da bir kahvehanenin tedbirlere uymayarak açık olduğunu belirleyen polis, Çarşamba saat 22.00 sıralarında baskın düzenledi. Kahvehanedeki bir çöpün içerisinde Orhan A.(25)'ya ait ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, işyeri sahibi Şerafettin B.(51) hakkında kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak suçundan, Orhan A. hakkında ise ruhsatsız silah bulundurma suçundan işlem yapıldı. Kahvehanede bulunan 25 kişiye kabahatler kanunu kapsamında kumar oynamak suçundan biner lira ceza kesildi.
Sultanbeyli'de ise dün saat 13.00 sıralarında denetim gerçekleştiren emniyet ekipleri, Ahmet Yesevi Mahallesi Barbaros Caddesindeki bir kahvehanenin açık olduğunu belirledi. Kahvehanede bulunan 3 kişiye kabahatler kanunu kapsamında 392'şer lira para cezası uygulandı.
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FATİH VE SULTANBEYLİ’DE KORONAVİRÜS TEDBİRLERİNE UYMAYAN KAHVEHANELERE CEZA KESİLDİ

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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