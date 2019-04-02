Fatih Yılmaz Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız TRABZON ŞALPAZARI belediye başkan adayı olan Fatih Yılmaz isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. TRABZON ŞALPAZARI ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Fatih Yılmaz isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız TRABZON ŞALPAZARI adayı Fatih Yılmaz kimdir? Bağımsız TRABZON ŞALPAZARI adayı Fatih Yılmaz yüzde kaç oy aldı?

Fatih Yılmaz Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız TRABZON ŞALPAZARI belediye başkan adayı olarak gösterilen Fatih Yılmaz ŞALPAZARI ilçesinde % 19,83 oranında oy almıştır. ŞALPAZARI ilçesinde % 19,83 oranında oy olan Fatih Yılmaz adlı Bağımsız adayı toplamda 1.831 adet oy sayısına ulaştı.

TRABZON ŞALPAZARI ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.