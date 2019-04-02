Fatih Yumak Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde AK Parti Bayburt belediye başkan adayı Fatih Yumak oldu. AK Parti adayı Fatih Yumak, Bayburt belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Bayburt belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan AK Parti Bayburt belediye başkan adayı Fatih Yumak ile ilgili seçim sonuçları ve Bayburt belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. AK Parti Bayburt belediye başkan adayı Fatih Yumak oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Bayburt belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Bayburt aday yarışı ve Bayburt seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Bayburt Seçim Bilgileri

Bayburt belediyesi için toplam sandık sayısının 84 olduğu belirlendi.

Bayburt belediyesi için açılan sandık sayısının ise 83 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Bayburt belediyesi için katılım oranının ise % 79,28 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Bayburt toplam seçmen sayısının ise 25.034 olduğu belirlendi.

Bayburt belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 19.846 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

AK Parti Bayburt Belediye Başkan Adayı Fatih Yumak Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Bayburt belediye başkan adayı olarak gösterilen Fatih Yumak, Bayburt yarışında % 35,80 oranında aldığı oy ile 2'nci oldu. Cumhur İttifakı ittifakı adayı Fatih Yumak toplamda 6.902 adet oy sayısına ulaştı.

Fatih Yumak Kimdir?

Bayburt'ta 1984 yılında dünyaya gelen Fatih Yumak, ilk, orta ve lise öğrenimini Bayburt'ta, üniversite eğitimini ise Ankara Gazi Universitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamladı.

Dayanıklı tüketim malzemeleri alanında faaliyet gösteren aile şirketinde 2006 yılından itibaren çalışan Yumak, Aralık 2013'te AK Parti Bayburt İl Başkan Yardımcılığı, 13 Eylül 2017'de ise AK Parti Bayburt İl Başkanlığı görevine getirildi.

Yüksek lisans eğitimini de tamamlayan Yumak, 19 Kasım 2017'de gerçekleştirilen AK Parti'nin 6. Olağan İl Kongresinde başkanlığa seçildi. Yumak, evli ve üç çocuk babasıdır.

AK Parti Bayburt belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.