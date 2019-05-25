Doğru ve kaliteli futbol eğitimin adresi Fatih
Yurt Spor Akademisi'ne kayıtlar başladı. Kayseri
'nin UEFA A, UEFA B VE Profesyonel Takım Kaleci Antrenörü diplomalarına sahip tek futbol akademisi olan Fatih Yurt Futbol
Akademisi hakkında bilgiler veren UEFA A Lisanslı Antrenör Fatih Yurt, amaçlarının doğru ve kaliteli futbol eğitimi vermek olduğuna vurgu yaparak, "Biz 6-14 yaş aralığında tüm yıl boyunca eğitim veren bir akademiyiz. Bunun yanı sıra yaz kurslarımız da var ve kayıtlarımız başlamış durumda. Kayseri'de, bünyesinde UEFA A, UEFA B ve profesyonel takım kaleci antrenörü barındıran tek futbol akademisiyiz. Çocuklarımıza doğru ve kaliteli futbol eğitimi vermeyi hedefliyoruz. Bu yüzden de 'amacınız çocuğunuzun zaman geçirmesi ve eğlenmesi diyorsanız bizi tercih etmeyin' diyoruz. Çünkü bizim hedefimiz profesyonel hocalar eşliğinde disiplinli, kaliteli ve doğru futbol eğitimi vererek, temel futbol bilgisine sahip, altyapısı gelişime açık, teknik kapasitesi yüksek futbolcular yetiştirmek" dedi.
"U-11 VE U 12 LİGİ'NE KATILIYORUZ"
Öte yandan kurdukları futbol takımlarıyla minikler futbol liglerine de katıldıklarını ifade eden Fatih Yurt, bu sayede akademi bünyesindeki sporcuların maç oynama alışkanlığını ve sportif başarı yakalama arzusunu geliştirmek istediklerini belirterek, "15-16 Haziran'da başlayacak U-11 ve U-12 minikler ligine iki ayrı takımla katılıyoruz. Dün yapılan kura çekimi ile de gruplar ve fikstür belli oldu. Bu liglerde, akademimizde temel futbol eğitimi verdiğimiz çocuklarımızın maç oynama alışkanlığını ve başarabilme duygusunu geliştirmek istiyoruz. Ayrıca ders olarak verdiklerimizi, sahaya ne kadar yansıtabildiklerini görmüş oluyoruz. Bu nedenle bu tür organizasyonları önemsiyoruz ve çocuklarımızın başarıyla çıkacaklarına inanıyoruz" dedi. - KAYSERİ
Spor
Kaynak: İHA