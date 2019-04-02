Fatih Yusuf Sarıca Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP SİVAS İMRANLI belediye başkan adayı olan Fatih Yusuf Sarıca isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. SİVAS İMRANLI ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Fatih Yusuf Sarıca isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP SİVAS İMRANLI adayı Fatih Yusuf Sarıca kimdir? BTP SİVAS İMRANLI adayı Fatih Yusuf Sarıca yüzde kaç oy aldı?

Fatih Yusuf Sarıca Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP SİVAS İMRANLI belediye başkan adayı olarak gösterilen Fatih Yusuf Sarıca İMRANLI ilçesinde % 0,33 oranında oy almıştır. İMRANLI ilçesinde % 0,33 oranında oy olan Fatih Yusuf Sarıca adlı BTP adayı toplamda 7 adet oy sayısına ulaştı.

SİVAS İMRANLI ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.