Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Fatihi Mahmood Ismael'den 'evde kalın' çağrısı - Haberler

Fatihi Mahmood Ismael'den 'evde kalın' çağrısı

Irak'ın Duhok şehrinde yaşayan sosyal medya fenomeni Fatihi Mahmood Ismael, korona virüs tedbirleri kapsamında yetkililerin yaptığı 'evde kalın' çağrılarına destek vererek vatandaşlara evlerinde kalmaları uyarısında bulundu.

25.03.2020 12:41 | Son Güncelleme: 25.03.2020 12:41
Fatihi Mahmood Ismael'den 'evde kalın' çağrısı
Irak 'ın Duhok şehrinde yaşayan sosyal medya fenomeni Fatihi Mahmood Ismael, korona virüs tedbirleri kapsamında yetkililerin yaptığı 'evde kalın' çağrılarına destek vererek vatandaşlara evlerinde kalmaları uyarısında bulundu.

Bugüne kadar korona virüs salgını nedeniyle 27 kişinin hayatını kaybettiği Irak'ta yaşayan Fatihi Mahmood Ismael vatandaşlara evlerinde kalmaları yönünde çağrılarda bulundu. Sürekli evde kalın çağrılarını yineleyen Fatihi Mahmood Ismael, "Maalesef etrafımızda görüyoruz, birçok kişi sokağa çıkma yasağına uymuyor ve bu böyle devam ederse salgın daha da artacak. Bizler bu çağrılara uymadığımız sürece tüm toplumumuzu ve kendimizi sevdiklerimizi zor durumda bırakmış oluruz. Herkesten ricam lütfen evde kalın, onlarca insanımızı kaybettik daha da kaybetmek istemiyorsak çağrılara uyalım" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Etiketler : Duhok, Irak, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Yapılan otopsi korkunç gerçeği ortaya koydu: Hasta öldükten sonra virüs yok olmuyor Haberler
Yapılan otopsi korkunç gerçeği ortaya koydu: Hasta öldükten sonra virüs yok olmuyor
Ekmek satışında yeni dönem! Fırınlara ambalaj zorunluluğu getirildi Haberler
Ekmek satışında yeni dönem! Fırınlara ambalaj zorunluluğu getirildi
Bir ülke daha salgın sebebiyle yaşanan can kayıplarında 2 bini aştı Haberler
Bir ülke daha salgın sebebiyle yaşanan can kayıplarında 2 bini aştı
Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü Haberler
Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü
Koca, ABD’ye 500 bin kit satıldığını doğrulayıp gerekçesini anlattı Haberler
Koca, ABD'ye 500 bin kit satıldığını doğrulayıp gerekçesini anlattı
CHP’li vekil ’Endişeye sevk eden gelişmeler var’ deyip bir kentimiz için acil tanı kiti istedi Haberler
CHP'li vekil "Endişeye sevk eden gelişmeler var" deyip bir kentimiz için acil tanı kiti istedi
Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?’ sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?" sorusuna yanıt
Cumhurbaşkanı, virüse karşı borlu ürün için talimatı verdi Haberler
Cumhurbaşkanı, virüse karşı borlu ürün için talimatı verdi

Son Dakika Güncel Haberleri

13:08: Sağlık çalışanları için 3D yazıcıyla "yüz koruyucu siper" üretiyorlar - Haber 13:07: Nevşehir'in dört bir yanı dezenfekte ediliyor - Haber 13:07: Niğde Belediyesi Parkları yıkadı - Haber 13:06: T70 helikopteri yer testleri başarıyla devam ediyor - Haber 13:06: Koçarlı tüm kurumlarıyla coronavirüse karşı tek yürek - Haber 12:37: Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü - Haber 12:10: Son dakika: Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?" sorusuna yanıt - Haber 11:44: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlarla yaptığı telekonferansta Çavuşoğlu'nu uyardı - Haberler 11:26: Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında yaşayan 32 Türk hayatını kaybetti - Haber 11:09: Almanya'da koronovirüsü yenen Türk, yaşadıklarını kameraya aldı - Haber 10:19: Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın - Haberler 10:11: Türkiye'de her 10 kişiden 4'ü virüse önlem almıyor! Gerekçeleri virüsten daha tehlikeli - Haber