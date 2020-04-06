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Fatihi Mahmood Ismael, sunucu Shahyan Tahseen ile bir araya geldi

Irak'ın en ünlü fenomenleri ve yazılım uzmanları arasında bulunan Fatihi Mahmood Ismael haber sunucusu Shahyan Tahseen ile bir araya geldi.

06.04.2020 12:02 | Son Güncelleme: 06.04.2020 12:02
Fatihi Mahmood Ismael, sunucu Shahyan Tahseen ile bir araya geldi
Irak 'ın en ünlü fenomenleri ve yazılım uzmanları arasında bulunan Fatihi Mahmood Ismael haber sunucusu Shahyan Tahseen ile bir araya geldi.

Erbil 'de haber sunuculuğu yapan Shahyan Tahseen ile Irak'ın en ünlü fenomenleri ve yazılım uzmanları arasında olan Fatihi Mahmood Ismael bir araya gelerek ülke genelinde yanlış kullanılan sosyal medya ağları ile ilgili görüş alışverişinde bulunup takipçi ve internet kullanıcılarına tavsiyelerde bulundu. Yaptığı iş nedeni ile sürekli halk arasında olan Tahseen, günümüzde sosyal medyanın gücünü toplumların yararına kullanmaya özen göstermeleri gerektiğini söyledi. Tahseen, "İşlerimiz gereği sürekli toplum içinde göz önündeyiz. İşte bu yüzden bizlerin de paylaşımlarımıza dikkat ederek topluma yararlı birer fert olabilmek için medyayı kullanmalıyız" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Erbil, Irak, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Fatihi Mahmood Ismael, sunucu Shahyan Tahseen ile bir araya geldi - Haberler

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