Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Fatihi Mahmood Ismael: "Virüs ile ilgili sanal alemde her yazılana inanmamak gerekir"

Iraklı yazılım ve teknoloji uzmanı Fatihi Mahmood Ismael, korona virüs ile ilgili gerçeği yansıtmayan haberlerin olduğunu belirterek vatandaşlara sosyal medyada her yazılana inanmamaları gerektiğini söyledi.

01.04.2020 15:33 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:33
Fatihi Mahmood Ismael:
Iraklı yazılım ve teknoloji uzmanı Fatihi Mahmood Ismael, korona virüs ile ilgili gerçeği yansıtmayan haberlerin olduğunu belirterek vatandaşlara sosyal medyada her yazılana inanmamaları gerektiğini söyledi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile ilgili sanal alemde gerçek dışı haberlerin servis edildiğini belirten Ismael, virüs ile ilgili gerçeği yansıtmayan olumsuz ve ürkütücü paylaşımlara dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti. Ismael, "Geride bırakmaya çalıştığımız bu günlerde ne yazık ki insanlarımızın duygu ve hisleriyle oynama pahasına dünyanın başına bela olmuş korona virüs ile ilgili gerçek dışı paylaşımlar yapılmaktadır. Var olandan çok farklı sunum çılgınlığından tutun da insanların duygularını suiistimal edenler ile dolu olduğunu maalesef görmekteyiz. Bunlara karşı çok duyarlı olunmasını diliyorum. Çünkü çoğu paylaşımlara baktığımızda paylaşan insanların normal yaşamın çok uzağında paylaşımlar yaptığını görüyoruz. Bu tarz paylaşımlar takipçileri ister istemez kötü yönde etkileyebiliyor. Değerli takipçilerimden ricam sanal alemde her gördüklerine inanmamalarıdır" dedi. - ŞIRNAK
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Fatihi Mahmood Ismael: 'Virüs ile ilgili sanal alemde her yazılana inanmamak gerekir' - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs hızla yayılıyor! Dünya genelinde vaka sayısı 880 bini aştı Haberler
Koronavirüs hızla yayılıyor! Dünya genelinde vaka sayısı 880 bini aştı
Sorumsuzluğun böylesi! Korona denetiminden kaçıp ters yöne girdi Haberler
Sorumsuzluğun böylesi! Korona denetiminden kaçıp ters yöne girdi
Fotoğraf bugün çekildi! Haberi alan tedbiri hiçe sayıp kuyruğa girdi Haberler
Fotoğraf bugün çekildi! Haberi alan tedbiri hiçe sayıp kuyruğa girdi
Ev sahibi, bahçesine düşen otomobili uçak sandı Haberler
Ev sahibi, bahçesine düşen otomobili uçak sandı
Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 4-5 günü işaret edip sevindiren haberi verdi Haberler
Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 4-5 günü işaret edip sevindiren haberi verdi
Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi Haberler
Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi
ABD’li hemşire gözyaşları içinde anlattı: Bu işin sonu iyiye gitmeyecek Haberler
ABD'li hemşire gözyaşları içinde anlattı: Bu işin sonu iyiye gitmeyecek
ASFED Başkanı sektör çalışanlarını koronavirüs salgını konusunda uyardı Haberler
ASFED Başkanı sektör çalışanlarını koronavirüs salgını konusunda uyardı

Son Dakika Güncel Haberleri

17:11: Başkan Aksun, evde kal çağrısında bulundu - Haber 17:11: "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyasına Erzincan'dan destek - Haber 17:11: Belediyeden trafikte "koronavirüs" farkındalığı - Haber 17:10: Bomboş kalan Mescid-i Aksa'dan Müslümanlar için dua - Haber 17:10: Sanatçılar online konserlerde sevenleriyle buluşacak - Haber 17:03: Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 90'a yükseldi - Haber 16:06: ASFED Başkanı Yusuf Atik, koronavirüs tedbirleri kapsamında sektör çalışanlarına uyarılarda bulundu - Haber 16:03: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapacak - Haber 15:55: Koronavirüse aldırış etmeyen vatandaşlar, sosyal yardım parası için PTT şubelerinde kuyruk oluşturdu - Haber 15:39: Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimden kaçan sürücüler, ters yöne girdi - Haber 14:49: Koronavirüs teftişine çıkıp vatandaşları azarlayan Uşak Valisi'ne tepki yağıyor - Haberler 14:41: Ukrayna'da koronavirüsü ilk bulaştıran kadın diz çökerek af diledi: Beni öldürün ama çocuklarıma dokunmayın - Haberler