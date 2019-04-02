Fatıma Göksel Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KARS SARIKAMIŞ belediye başkan adayı olan Fatıma Göksel isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KARS SARIKAMIŞ ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Fatıma Göksel isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KARS SARIKAMIŞ adayı Fatıma Göksel kimdir? BTP KARS SARIKAMIŞ adayı Fatıma Göksel yüzde kaç oy aldı?

Fatıma Göksel Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KARS SARIKAMIŞ belediye başkan adayı olarak gösterilen Fatıma Göksel SARIKAMIŞ ilçesinde % 0,16 oranında oy almıştır. SARIKAMIŞ ilçesinde % 0,16 oranında oy olan Fatıma Göksel adlı BTP adayı toplamda 12 adet oy sayısına ulaştı.

KARS SARIKAMIŞ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.