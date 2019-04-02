Fatıma Kaplan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP AĞRI DOĞUBAYAZIT belediye başkan adayı olan Fatıma Kaplan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. AĞRI DOĞUBAYAZIT ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Fatıma Kaplan isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP AĞRI DOĞUBAYAZIT adayı Fatıma Kaplan kimdir? BTP AĞRI DOĞUBAYAZIT adayı Fatıma Kaplan yüzde kaç oy aldı?

Fatıma Kaplan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP AĞRI DOĞUBAYAZIT belediye başkan adayı olarak gösterilen Fatıma Kaplan DOĞUBAYAZIT ilçesinde % 0,23 oranında oy almıştır. DOĞUBAYAZIT ilçesinde % 0,23 oranında oy olan Fatıma Kaplan adlı BTP adayı toplamda 69 adet oy sayısına ulaştı.

AĞRI DOĞUBAYAZIT ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.