Fatıma Pehlivan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KARS KAĞIZMAN belediye başkan adayı olan Fatıma Pehlivan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KARS KAĞIZMAN ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Fatıma Pehlivan isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KARS KAĞIZMAN adayı Fatıma Pehlivan kimdir? BTP KARS KAĞIZMAN adayı Fatıma Pehlivan yüzde kaç oy aldı?

Fatıma Pehlivan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KARS KAĞIZMAN belediye başkan adayı olarak gösterilen Fatıma Pehlivan KAĞIZMAN ilçesinde % 0,22 oranında oy almıştır. KAĞIZMAN ilçesinde % 0,22 oranında oy olan Fatıma Pehlivan adlı BTP adayı toplamda 21 adet oy sayısına ulaştı.

KARS KAĞIZMAN ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.