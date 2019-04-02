Fatıma Sena Gölelçin Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ÇANKIRI ATKARACALAR belediye başkan adayı olan Fatıma Sena Gölelçin isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ÇANKIRI ATKARACALAR ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Fatıma Sena Gölelçin isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ÇANKIRI ATKARACALAR adayı Fatıma Sena Gölelçin kimdir? BTP ÇANKIRI ATKARACALAR adayı Fatıma Sena Gölelçin yüzde kaç oy aldı?

Fatıma Sena Gölelçin Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ÇANKIRI ATKARACALAR belediye başkan adayı olarak gösterilen Fatıma Sena Gölelçin ATKARACALAR ilçesinde % 2,85 oranında oy almıştır. ATKARACALAR ilçesinde % 2,85 oranında oy olan Fatıma Sena Gölelçin adlı BTP adayı toplamda 55 adet oy sayısına ulaştı.

ÇANKIRI ATKARACALAR ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.