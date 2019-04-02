Fatıma Zehra Bıyıklı Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP DİYARBAKIR HANİ belediye başkan adayı olan Fatıma Zehra Bıyıklı isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. DİYARBAKIR HANİ ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Fatıma Zehra Bıyıklı isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP DİYARBAKIR HANİ adayı Fatıma Zehra Bıyıklı kimdir? BTP DİYARBAKIR HANİ adayı Fatıma Zehra Bıyıklı yüzde kaç oy aldı?

Fatıma Zehra Bıyıklı Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP DİYARBAKIR HANİ belediye başkan adayı olarak gösterilen Fatıma Zehra Bıyıklı HANİ ilçesinde % 0,34 oranında oy almıştır. HANİ ilçesinde % 0,34 oranında oy olan Fatıma Zehra Bıyıklı adlı BTP adayı toplamda 48 adet oy sayısına ulaştı.

Fatıma Zehra Bıyıklı Kimdir?

Fatıma Zehra Bıyıklı, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde BTP'den Diyarbakır Hani Belediye Başkan Adayı oldu.

DİYARBAKIR HANİ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.