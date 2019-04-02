Fatime Şimşek Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP DENİZLİ BAKLAN belediye başkan adayı olan Fatime Şimşek isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. DENİZLİ BAKLAN ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Fatime Şimşek isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP DENİZLİ BAKLAN adayı Fatime Şimşek kimdir? BTP DENİZLİ BAKLAN adayı Fatime Şimşek yüzde kaç oy aldı?

Fatime Şimşek Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP DENİZLİ BAKLAN belediye başkan adayı olarak gösterilen Fatime Şimşek BAKLAN ilçesinde % 0,22 oranında oy almıştır. BAKLAN ilçesinde % 0,22 oranında oy olan Fatime Şimşek adlı BTP adayı toplamda 9 adet oy sayısına ulaştı.

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