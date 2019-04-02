Fatma Betül Balcı Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ARDAHAN GÖLE belediye başkan adayı olan Fatma Betül Balcı isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ARDAHAN GÖLE ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Fatma Betül Balcı isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ARDAHAN GÖLE adayı Fatma Betül Balcı kimdir? BTP ARDAHAN GÖLE adayı Fatma Betül Balcı yüzde kaç oy aldı?

Fatma Betül Balcı Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ARDAHAN GÖLE belediye başkan adayı olarak gösterilen Fatma Betül Balcı GÖLE ilçesinde % 0,31 oranında oy almıştır. GÖLE ilçesinde % 0,31 oranında oy olan Fatma Betül Balcı adlı BTP adayı toplamda 10 adet oy sayısına ulaştı.

ARDAHAN GÖLE ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.