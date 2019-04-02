Fatma Betül Kıvık Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP BİNGÖL YEDİSU belediye başkan adayı olan Fatma Betül Kıvık isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. BİNGÖL YEDİSU ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Fatma Betül Kıvık isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP BİNGÖL YEDİSU adayı Fatma Betül Kıvık kimdir? BTP BİNGÖL YEDİSU adayı Fatma Betül Kıvık yüzde kaç oy aldı?

Fatma Betül Kıvık Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP BİNGÖL YEDİSU belediye başkan adayı olarak gösterilen Fatma Betül Kıvık YEDİSU ilçesinde % 0,22 oranında oy almıştır. YEDİSU ilçesinde % 0,22 oranında oy olan Fatma Betül Kıvık adlı BTP adayı toplamda 2 adet oy sayısına ulaştı.

BİNGÖL YEDİSU ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.