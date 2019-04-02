Fatma Çobanoğlu Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KONYA ALTINEKİN belediye başkan adayı olan Fatma Çobanoğlu isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KONYA ALTINEKİN ilçesinde toplam 4 aday ile yarışan Fatma Çobanoğlu isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KONYA ALTINEKİN adayı Fatma Çobanoğlu kimdir? BTP KONYA ALTINEKİN adayı Fatma Çobanoğlu yüzde kaç oy aldı?

Fatma Çobanoğlu Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KONYA ALTINEKİN belediye başkan adayı olarak gösterilen Fatma Çobanoğlu ALTINEKİN ilçesinde % 0,22 oranında oy almıştır. ALTINEKİN ilçesinde % 0,22 oranında oy olan Fatma Çobanoğlu adlı BTP adayı toplamda 21 adet oy sayısına ulaştı.

KONYA ALTINEKİN ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.