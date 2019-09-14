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Fatma Girik Ankara'da hastaneye yatırıldı

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik Ankara'da hastaneye yatırıldı.

14.09.2019 12:16Fatma Girik Ankara'da hastaneye yatırıldı
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik Ankara'da hastaneye yatırıldı. Yürüme güçlüğü çeken usta oyuncunun 4 hafta tedavi göreceği öğrenildi.

Yeşilçam'ın emektar oyuncularından 76 yaşındaki Fatma Girik, Ankara'da bulunan özel bir hastaneye yatırıldı. 10 gün önce diş tedavisi için gittiği İstanbul'dan Ankara'ya geçen usta oyuncu burada doktoruna göründü. Yürüme güçlüğü çeken Girik, doktorunun tavsiyesi üzerine hastaneye yattı. 4 hafta süreyle fizik tedavi görecek olan usta oyuncunun başka bir rahatsızlığı olmadığı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Girik, sık sık düşmesinden dolayı geçtiğimiz Şubat ayında beyin ameliyatı ve 2016 yılında kalça kemiği ameliyatı olmuştu. - MUĞLA

Fatma Girik, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

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