Usta oyuncu Fatma Girik, hastaneden taburcu edildi

Geçtiğimiz ay diş tedavisi için Ankara'ya giden ve doktorun tavsiyesi üzerine hastaneye yatırılan usta oyuncu Fatma Girik'ten iyi haber. Girik, yaklaşık 1 aydır tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nden taburcu edildi.

YÜRÜME GÜÇLÜĞÜ NEDENİYLE HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Fatma Girik, yürüme güçlüğü nedeniyle Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hastanede tetkikleri ve genel tedavisi yapılan Fatma Girik'in yürüme güçlüğü, fizik tedavi ile düzeldi. Ünlü sanatçı tedavisinin tamamlanmasının ardından hastaneden taburcu edildi.

SAĞLIK BAKANI ZİYARET ETMİŞTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tedavi sürecinde Fatma Girik'i hastanede ziyaret etmişti.