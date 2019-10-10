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Usta oyuncu Fatma Girik, hastaneden taburcu edildi

Yeşilçam'ın emektarlarından olan Fatma Girik, yaklaşık 1 aydır tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nden taburcu edildi.

10.10.2019 13:35

Geçtiğimiz ay diş tedavisi için Ankara'ya giden ve doktorun tavsiyesi üzerine hastaneye yatırılan usta oyuncu Fatma Girik'ten iyi haber. Girik, yaklaşık 1 aydır tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nden taburcu edildi.

YÜRÜME GÜÇLÜĞÜ NEDENİYLE HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Fatma Girik, yürüme güçlüğü nedeniyle Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hastanede tetkikleri ve genel tedavisi yapılan Fatma Girik'in yürüme güçlüğü, fizik tedavi ile düzeldi. Ünlü sanatçı tedavisinin tamamlanmasının ardından hastaneden taburcu edildi.

SAĞLIK BAKANI ZİYARET ETMİŞTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tedavi sürecinde Fatma Girik'i hastanede ziyaret etmişti.

Usta oyuncu Fatma Girik, hastaneden taburcu edildi

Şehir Hastanesi, Fatma Girik, Ankara, Magazin

Kaynak: DHA

YORUMLAR(6)
DOĞRUCU:Malda yalan mülkte yalan güzellikte yalan tek gerçek ölüm. Hazırlıklı olmalıyız. Ahiret için çalışmalıyız
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ALAYLI:Cumhuriyet kadını öldüğünde ışıklar içinde uyuyacak. cami avlusundan değil tiyatro sahnesinden alkışlarla yolcu edeceğiz seni.
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AAAA:nereye göndereceksiniz bellimi yeri
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HUULKK:Allah yardımcısı olsun, çocukluğumdan beri tanırım. çok iyi bir insandır. istanbul küçükyalı çocuk yuvasında kaldım, o yaşlardayken bizim kaldığımız yuvadan bir kız çocuğu evlat edinmiştir. kendisi. hey gidi günler heyy. allah şifa verin inşallah. Ölmeyi unuttu ne demektir ya insandan bozma yaratık!
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AYDIN:hayat akıp gidiyor birzamanlar güzellği ile herkesi parmak ısırtan fatma girik in son hali dünya değil insanlar yalan bir var bir yoklar. . . bizde ona göre yaşamalıyız
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6.FİLO:Fatma Girik'' te ölmeyi unuttu sanki.
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