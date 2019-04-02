Fatma Göbül Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KIRIKKALE ÇELEBİ belediye başkan adayı olan Fatma Göbül isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KIRIKKALE ÇELEBİ ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Fatma Göbül isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KIRIKKALE ÇELEBİ adayı Fatma Göbül kimdir? BTP KIRIKKALE ÇELEBİ adayı Fatma Göbül yüzde kaç oy aldı?

Fatma Göbül Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KIRIKKALE ÇELEBİ belediye başkan adayı olarak gösterilen Fatma Göbül ÇELEBİ ilçesinde % 0,11 oranında oy almıştır. ÇELEBİ ilçesinde % 0,11 oranında oy olan Fatma Göbül adlı BTP adayı toplamda 1 adet oy sayısına ulaştı.

KIRIKKALE ÇELEBİ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.