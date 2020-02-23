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Fatma hemşire evinde ölü bulundu

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde devlet hastanesinde hemşire olarak görev yapan Fatma Bıçak (26), bu sabah ölü olarak bulundu.

23.02.2020 18:16 | Son Güncelleme: 23.02.2020 18:16Fatma hemşire evinde ölü bulundu

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde devlet hastanesinde hemşire olarak görev yapan Fatma Bıçak (26), bu sabah ölü olarak bulundu. Bıçak'ın epilepsi hastası olduğu belirtildi. Bıçak'ın ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucunda ortaya çıkacağı bildirildi.

Tatvan ilçesinin Aydınlar Mahallesi'nde oturan ve Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan Fatma Bıçak, bu sabah evinde ölü olarak bulundu. Bıçak'a ulaşamayan arkadaşının durumu fark etmesi üzerine olay yerine 112 ile polis ekipleri sevk edildi. Zirai Donatım Caddesi'ndeki evde yapılan incelemenin ardından Diyarbakır nüfusuna kayıtlı olan Fatma Bıçak'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Tatvan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Bıçak'ın epilepsi hastası olduğu belirtilirken, ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonucunda ortaya çıkacağı belirtildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.



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Kaynak: DHA

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