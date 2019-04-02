Fatma Jülide Keskin Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Vatan Partisi YALOVA belediye başkan adayı Fatma Jülide Keskin oldu. Vatan Partisi adayı Fatma Jülide Keskin, YALOVA belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? YALOVA belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Vatan Partisi YALOVA belediye başkan adayı Fatma Jülide Keskin ile ilgili seçim sonuçları ve YALOVA belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Vatan Partisi YALOVA belediye başkan adayı Fatma Jülide Keskin oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte YALOVA belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. YALOVA aday yarışı ve YALOVA seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

YALOVA Seçim Bilgileri

YALOVA belediyesi için toplam sandık sayısının 245 olduğu belirlendi.

YALOVA belediyesi için açılan sandık sayısının ise 245 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

YALOVA belediyesi için katılım oranının ise % 78,41 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

YALOVA toplam seçmen sayısının ise 82.964 olduğu belirlendi.

YALOVA belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 65.048 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Vatan Partisi YALOVA Belediye Başkan Adayı Fatma Jülide Keskin Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Vatan Partisi YALOVA belediye başkan adayı olarak gösterilen Fatma Jülide Keskin, YALOVA yarışında % 0,35 oranında aldığı oy ile 6'nci oldu. Fatma Jülide Keskin toplamda 222 adet oy sayısına ulaştı.

Vatan Partisi YALOVA belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.