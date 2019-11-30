Haberler » Güncel » Fatma Kaplan Hürriyet, Başkan Kazım Kurt'u ziyaret etti - Haber

Fatma Kaplan Hürriyet, Başkan Kazım Kurt'u ziyaret etti

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'i ağırladı.

30.11.2019 13:51 | Son Güncelleme: 30.11.2019 13:56Fatma Kaplan Hürriyet, Başkan Kazım Kurt'u ziyaret etti
Belediye Başkanı Kazım Kurt, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'i ağırladı.

Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarete Hürriyet'in ekibi de katıldı. Ziyaret sırasında iki mevkidaş bir süre sohbet ederek, görüş alışverişinde bulundu. Odunpazarı Belediyesi'nin özellikle kadınlara yönelik istihdam sağlayan çalışmaları ile dikkat çektiğini belirten Hürriyet, tüm kentlerde Odunpazarı Belediyesi'nin projelerinin örnek alındığını kaydetti. Başkan Kurt'a belediye çalışmaları ile ilgili bilgi veren Hürriyet, "Odunpazarı Belediyesi'nin diğer belediyelere örnek olan başarılı projeleri var. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı'nı halkçı, katılımcı bir yöneyim anlayışı ile yönetiyor. Özellikle kadınlara istihdam sağlayan çalışmaları için kendisini tebrik ediyorum" dedi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kazım Kurt, misafirlerini Eskişehir'de görmenin kendilerine mutluluk verdiğini söyledi. Hürriyet'e ve ekibine nazik ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Kurt, "Fatma Kaplan Hürriyet kısa sürede önemli çalışmalar yaptı. Fatma Kaplan Hürriyet'in başarının artarak devam etmesini diliyorum" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Fatma Kaplan Hürriyet, Odunpazarı, Kazım Kurt, Hürriyet, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:38 Ev yapımı nar ekşisiyle geçimlerini sağlıyorlar
14:38 Kavak'ta "Kokulu Taş Biblo" yapım kursu açıldı
14:36 Pencereden düşen çocuk yaralandı, ikizi son anda kurtarıldı (2)
14:36 Ticaret Bakanı Pekcan, İpsala Sınır Kapısı'nda incelemede bulundu
14:33 Başkan Beyoğlu patlama meydana gelen sebze ve meyve halinde incelemelerde bulundu
14:32 İYİ Parti'den 'metrobüs yolu, hafta sonları bisiklet yolu olsun' önerisi
14:11 Kılıçdaroğlu, Davutoğlu'ndan övgüyle bahsetti, Davutoğlu alkışla karşılık verdi
13:30 Çatalca'da başörtülü kadına saldırı iddiası: O anları anlattı
13:29 Ahsen Unakıtan'ın "Tartaklandım" iddialarına Üsküdar Belediyesi'nden yanıt geldi
13:28 Van'daki bir oto pazarında silahlar konuştu: 7 yaralı
12:52 Uyuşturucu ve alkol alan genç kadın, bankta sızıp kaldı
12:47 Barış Pınarı Harekatı'na gönüllü olarak katılmak isteyen 72'lik dede, kendini astı
15:19 Billur Kalkavan'dan dikkat çeken çıkış: Dizilerde hiç cinsellik gösterilmiyor
30.11.2019 14:39:35