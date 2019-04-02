Fatma Karasakal Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP MUĞLA KÖYCEĞİZ belediye başkan adayı olan Fatma Karasakal isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. MUĞLA KÖYCEĞİZ ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Fatma Karasakal isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP MUĞLA KÖYCEĞİZ adayı Fatma Karasakal kimdir? BTP MUĞLA KÖYCEĞİZ adayı Fatma Karasakal yüzde kaç oy aldı?

Fatma Karasakal Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP MUĞLA KÖYCEĞİZ belediye başkan adayı olarak gösterilen Fatma Karasakal KÖYCEĞİZ ilçesinde % 1,23 oranında oy almıştır. KÖYCEĞİZ ilçesinde % 1,23 oranında oy olan Fatma Karasakal adlı BTP adayı toplamda 293 adet oy sayısına ulaştı.

MUĞLA KÖYCEĞİZ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.