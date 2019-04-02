Fatma Korur Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde TKP ANKARA büyükşehir belediye başkan adayı Fatma Korur oldu. TKP adayı Fatma Korur, ANKARA büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? ANKARA büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan TKP ANKARA büyükşehir belediye başkan adayı Fatma Korur ile ilgili seçim sonuçları ve ANKARA büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. TKP ANKARA büyükşehir belediye başkan adayı Fatma Korur oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte ANKARA büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. ANKARA aday yarışı ve ANKARA seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

ANKARA Seçim Bilgileri

ANKARA büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 12.180 olduğu belirlendi.

ANKARA büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 12.180 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

ANKARA büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 85,67 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

ANKARA büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 3.925.129 olduğu belirlendi.

ANKARA büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 3.362.639 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

TKP ANKARA Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatma Korur Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde TKP ANKARA büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Fatma Korur, ANKARA yarışında % 0,14 oranında aldığı oy ile 7'nci oldu. Fatma Korur toplamda 4.629 adet oy sayısına ulaştı.

Fatma Korur Kimdir?

1968 yılında Ankara, Bala İlçesi Ahmetçayırı köyünde doğdu. 1971-1980 yılları arası, babasının işi sebebiyle Adana'da yaşadı. İlk öğrenimini Adana'da, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı. 1989 yılında Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümünden mezun oldu. Mezun olduğu yıldan itibaren serbest mimarlık hizmeti veriyor. Öğrenciliğinden bu yana TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesinin üyesidir. Çeşitli dönemler yönetim kademelerinde görevlerde bulundu. Mesleğinin yanı sıra çeşitli kültür-sanat kurumlarında da faaliyetlerde bulunuyor.

Fatma Korur, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde TKP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.

TKP ANKARA büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.