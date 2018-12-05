Tülay Aktaş
Gönüllü Kuruluşlar Güçbirliği Onursal Başkanı, Sokak Çocuklarını Koruma Çocuklar Geleceğimizdir Derneği Başkanı Fatma Müjgan Hürtürk hayatını kaybetti.
Sokak çocukları için yaptığı çalışmalarla adından sıkça söz ettiren, birçok önemli projeye imza atan Fatma Müjgan Hürtürk hayatını kaybetti. Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güçbirliği'nin Kurucu Onursal Başkanı ve Sokak Çocuklarını Koruma Çocuklar Geleceğimizdir Derneği başkanlık görevini yürüten Hürtürk'ün cenazesi, 6 Aralık
Perşembe günü Alsancak Hocazade Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak namazın ardından Eski Balçova
Mezarlığına defnedilecek. - İZMİR
Tülay Aktaş
05 Aralık 2018 Çarşamba 15:38