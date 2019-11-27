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Rize'de 4 yaşındaki kızın camdan düşüp ölmesi davasında ilginç detay: Ağabeyi de aynı şekilde ölmüş

Rize'de 4 yaşındaki kızını apartmanın 6. katından atmak suretiyle öldürmek suçundan yargılanan kadının mahkemede verdiği ifadeleri ortaya çıktı. İfadesinde 'Çocuklarıma zarar gelmesin diye dikkat ederim. Neden camdan fırlatayım' diyen annenin daha önce 4 yaşındaki oğlunun da aynı evin penceresinden düşerek hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

27.11.2019 13:14 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:37

'de, F.N.K'nin (4), 6 katlı apartmanın en üst katındaki dairenin penceresinden düşüp, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan annesi Emine Havuz (32), mahkemedeki ifadesinde, suçlamayı kabul etmedi. Çocuğunu öldürmediğini savunan Havuz, "Çocuklarıma zarar gelmesin diye dikkat ederim. Kızımın sobaya yaklaşmaması için önlemler alırdım, neden camdan fırlatayım?" dedi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay, 12 Kasım'da, Camiönü Mahallesi Menderes Bulvarı'ndaki 6 katlı apartmanda meydana geldi. En üst katta oturan Emine-Medet Havuz çiftinin kızları F.N.K, bilinmeyen nedenle pencereden düştü. F.N.K, ağır yaralanırken, olayı gören komşular, sağlık ekibine verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, F.N.K'yi ambulansla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan F.N.K, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. F.N.K'nin düştüğü anlar, bina yakınındaki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilirken, ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan 2015 yılında, Fatma Nur 6 aylıkken, 4 yaşında olan ağabeyi H.H.'nin de aynı evin penceresinden düşerek, hayatını kaybettiği ve anne Emine Havuz'un psikolojik tedavi gördüğü ortaya çıktı.

BABA İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Oğlunun ardından 4 yıl sonra kızı Fatma Nur'u da pencereden düşme sonucu kaybeden baba Medet Havuz, eşinin ihmali olduğu iddialarını reddederek, "Kendimden şüphe ederim, eşimden etmem. Kesinlikle annesinin atmış olabileceği düşüncesine katılmıyorum. Çocuğum son dönemde çok hareketliydi, yerinde duramıyordu. Kendi düşmüştür" dedi.

ANNE TUTUKLANDI

Olay yeri ve yakınlarındaki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Rize'de toprağa verilen Fatma Nur'un ölümüne ilişkin annesi Emine Havuz'u gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emine Havuz, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Savcılığın, Havuz ailesinden 2 çocuğun ölümüne ilişkin başlattığı soruşturmayı sürdürdüğü belirtildi.

'ÇOCUKLARIMA ZARAR GELMESİN DİYE DİKKAT EDERİM'

Soruşturma kapsamında tutuklanan Emine Havuz'un, mahkemede verdiği ifadesi ortaya çıkı. Üzerine atılı 'alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçlamasını kabul etmediğini belirten Havuz'un, "Çocuğum Fatma Nur'u öldürmekten suçlanıyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Olay günü Fatmanur ve ben evdeydik. Bunun dışında evde kimse yoktu. 'Çocuklarıma zarar gelmesin' diye onlara dikkat ederim. Evde soba ile ısınıyorum. Fatma Nur'un sobaya yaklaşmaması için önlemler alırdım. Neden onu camdan dışarı fırlatayım? Bunun için geçerli bir sebep yoktur" dediği öğrenildi.

Rize'de 4 yaşındaki kızın camdan düşüp ölmesi davasında ilginç detay: Ağabeyi de aynı şekilde ölmüş

Fatma Nur, Rize, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (1)
IKİ Mİ:Psikolojik tedavi varsa tamam.....iki cocuk niye ayni sekil? 1 ,cocjktan sonra ikinciye gözunu gibi bakarsin
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