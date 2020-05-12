Fatma Şahin ABD'nin 'Gaziantep'e seyahat etmeyin' uyarısı kaldırıldı

Fatma Şahin ABD'nin 'Gaziantep'e seyahat etmeyin' uyarısı kaldırıldıGAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ABD'nin kente yönelik 'Gaziantep'e seyahat etmeyin' uyarısının 'güvenli bölge'ye dönüştürüldüğünü belirtti.

12.05.2020 17:19 | Son Güncelleme: 12.05.2020 17:25
Fatma Şahin ABD'nin 'Gaziantep'e seyahat etmeyin' uyarısı kaldırıldı
GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ABD'nin kente yönelik 'Gaziantep'e seyahat etmeyin' uyarısının 'güvenli bölge'ye dönüştürüldüğünü belirtti. Şahin, ABD Büyükelçisi David Satterfield ile bugün telekonferans görüşmesi yaptık. Görüşmede büyükelçi, Türkiye'nin bütün sınırlarının güvenli bölgeye dönüştürüldüğünü söyledi dedi.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, ABD Büyükelçisi David Satterfield ile telekonferans aracılığıyla görüşme yaptı. Görüşmede Satterfield'in, ABD vatandaşlarına yapılan 'Gaziantep'e seyahat etmeyin' uyarısının kaldırıldığını söylediği öğrenildi.
Büyükelçi ile yaptığı görüşmenin ardından gazeteciler ile bir araya gelen Fatma Şahin, ABD tarafından bu şehrin güvenliği olduğuyla ve diğer şehirlerden farklı olmadığı ile ilgili yıllardır büyük mücadele verdik. Özellikle Fırat Kalkanı ile birlikte bölgenin güvenli hale dönüştüğünü, özellikle yurt dışından gelecek olan vatandaşların ve turistlerin bu bölgeye gelirken kendi vatandaşlarına seyahat uyarısı yaptığı ve bunun bize büyük zarar verdiğini anlattık. ABD tarafından yeni bir büyükelçi atandı. Gelir gelmez kendisiyle bir görüşme yaptık. Avrupa Birliği'nin uyguladığı Gaziantep'i yeşil bölgeye alması ve güvenli olarak gösterilen modeli Amerika'nın da yapması gerektiğini söyledik. Büyükelçi bugün telekonferans ile görüşmek isteyerek, Türkiye'nin bütün sınırlarının güvenli bölgeye dönüştürüldüğünü söyledi. Pandemi süreci sonunda kendisinin başkanlığında turizm heyetleri Gaziantep'e gelecek diye konuştu
Yapılan uyarının kaldırılmasının Gaziantep için çok önemli olduğunu belirten Şahin, Gaziantep bölge kültür turizminin başkenti ve müzeler şehri. Kültürel turizme önem veren ABD'li turistler için burada önemli bir hazine var. O nedenle yapılan bu açıklamayı Gaziantep açısından çok önemli buluyorum. Bizim amaçlarımızdan birisi Kapadokya'ya gelen Asya turistini bölgeye getirmekti. Bizi hep Amerika'nın seyahat uyarısı nedeniyle Japon turistlerin gelemediğini söylüyorlardı. Şu anda bu uyarı kaldırıldı, hayırlı uğurlu olsun dedi. Fatma Şahin ABD’nin ’Gaziantep’e seyahat etmeyin’ uyarısı kaldırıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Fatma Şahin, Gaziantep, Güncel, Haber

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