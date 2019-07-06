06.07.2019 11:18
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Fatma Şahin Arabanlı'lara verdiği sözünü tuttu

Fatma Şahin Arabanlı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Araban ilçesi Fakılı grup yolunda asfalt çalışması sözünü tuttu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Araban ilçesi Fakılı grup yolunda asfalt çalışması sözünü tuttu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru'yu telefonla arayarak, Fakılı grup yolunda önümüzdeki günlerde asfalt çalışması başlayacak sözünü vermişti. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Araban ilçesine bağlı 11 kırsal mahallenin ilçe merkezi ile ulaşımını sağlayan ve çevre il ve ilçelerin de ilçe merkezi ile bağlantısı sağlanan Fakılı grup yolunda asfalt çalışması başlatıldı.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Fakılı grup yolunun asfalt bekleyen 9 kilometrelik kısmında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 metre genişliğinde 9 kilometre uzunluğunda bitümlü sıcak karışım asfalt çalışması başlatıldığını belirtti. Asfalt çalışmasının başladığı Fakılı grup yoluna giderek yapılan çalışmaları izleyen Doğru,"İhalenin iptali nedeniyle yapımı geciken Fakılı grup yolunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından asfalt çalışmasının başlatılmasının memnuniyet vericidir. Başlatılan asfalt çalışması için Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e ilçe halkı adına teşekkür ederim" diye konuştu. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA
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