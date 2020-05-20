Fatma Şahin çocuklarla ve gençlerle canlı yayında buluştu

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, korona virüs nedeniyle sokağa çıkamayan çocuklar ve gençlerle canlı yayın aracılığıyla buluştu.

Fatma Şahin çocuklarla ve gençlerle canlı yayında buluştu
20.05.2020 16:37 | Son Güncelleme: 20.05.2020 16:38
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, korona virüs nedeniyle sokağa çıkamayan çocuklar ve gençlerle canlı yayın aracılığıyla buluştu.

Yeni tip korona virüse nedeniyle gündelik hayatta meydana gelen dönüşümler birçok insanın yaşam koşullarını etkiledi. Özellikle eğitiminden uzun bir süre uzak kalan çocuklar ve gençler, halk sağlığı uzmanları tarafından bulunulan evde kal uyarılarına uygun hareket ederek geniş bir zaman diliminde aileleriyle vakit geçirmeye özen gösterdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge çerçevesinde 20 Mayıs Salı günü saat 11.00 ila 15.00 arası esnetilerek sokağa çıkmasına izin verilen 20 yaş altı vatandaşlarla canlı yayın ile Kavaklık Park'ta ve Masal Park'ta bir araya geldi.

Pandemi sürecinde çocukların nitelikli boş zamanlarını nasıl geçirdiğine dair sorular soran Şahin, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmete açılan dijital kütüphanede kitap okumaları yönünde önerilerde bulundu. Ayrıca Şahin, sohbet esnasında sporun hayatta önemli bir yere sahip olduğunu anımsattı.

Öte yandan ebeveynlerle de görüşen Şahin, eğitim ve spor konusunda annelere ve babalara çok büyük sorumlulukların düştüğünü aktardı. Maske ve sosyal mesafe uyarılarına da daima hassasiyetle yaklaşmaları gerektiğinin altını çizdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler: Fatma Şahin, Gaziantep, Güncel, Haber

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