Fatma Şahin'den korona iddialarına cevap
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sosyal medyada yayılan yurt dışından dönen kızında korona virüs tespit edildiği yönündeki iddiaları yalanladı.
18.03.2020 11:50 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:50
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sosyal medyada yayılan yurt dışından dönen kızında korona virüs tespit edildiği yönündeki iddiaları yalanladı.
Fatma Şahin, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada üretilen asılsız bilgiler de en az korona virüs kadar hızlı yayılıyor. Kızımın yurt dışından geldiği doğru. Ama kendisinin herhangi bir rahatsızlığı yok çok şükür. ve yurt dışından gelenlere uygulanan rutin karantina neyse ona da o uygulanıyor" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP
Fatma Şahin, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada üretilen asılsız bilgiler de en az korona virüs kadar hızlı yayılıyor. Kızımın yurt dışından geldiği doğru. Ama kendisinin herhangi bir rahatsızlığı yok çok şükür. ve yurt dışından gelenlere uygulanan rutin karantina neyse ona da o uygulanıyor" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP
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Kaynak: İHA
Etiketler : Fatma Şahin, Gaziantep, 3. Sayfa
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