Fatma Şahin'den Milli İrade Vurgusu

Kaynak: İHA

AK Parti'nin Cumhur İttifakı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatma Şahin'in farkla önde olmasının ardından zafer kutlamaları başladı. Şahin, herkesin başkanı olacağını söyledi.AK Partinin Cumhur İttifakı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatma Şahin'in açık ara önde olmasının ardından kutlamalar başladı. AK Parti Gaziantep İl Binası'nda toplanan partililer meşale yakarak halaylar çekti. Fatma Şahin vatandaşlara teşekkür ederek herkesin başkanı olacağını söyledi."Herkesin başkanı olacağım"Parti binasında coşkulu kalabalığa seslenen Şahin, "Gönül Belediyeciliği dedik, gönül belediyeciliğinde Gaziantep de çok net bir şekilde durmak yok yola devam, dedi. Hep beraber teşkilatımızla gece gündüz çalıştık ve hep birlikte başardık, emeği geçen herkese teşekkür ederim. Gaziantep çok önemli bir şehir yükselen bir şehir. Hep beraber bu şehri yükseltmeye devam edeceğiz. Bana oy veren veya vermeyen herkesin belediye başkanı olacağım. Sandıktan çıkan sonuca hepimiz saygı duyuyoruz." diye konuştu. - GAZİANTEP