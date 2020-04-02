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Fatma Şahin denetimlerine devam ediyor

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, korona virüs (COVID-19) salgını dolayısıyla denetimleri sıklaştırdı.

02.04.2020 16:19 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:19
Fatma Şahin denetimlerine devam ediyor
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, korona virüs (COVID-19) salgını dolayısıyla denetimleri sıklaştırdı. Şahin, zabıta ekipleriyle beraber ekmek fırınlarına giderek kurallara uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Vuhan kentinde başlayıp kısa sürede dünyaya yayılan korona virüse karşı verilen ulusal mücadele devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, salgının Türkiye'de görüldüğü ilk günden bu yana tedbirler alarak özellikle gıda satışı ve üretimi olan yerlerde denetimleri sıklaştırdı.

Dezenfekte çalışmaları ve sosyal yardımlar devam ederken Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de denetimlere çıkıyor. Şahin, Büyükşehir Zabıta ekipleriyle beraber halk sağlığının korunması ve hijyen şartlarının sağlanması amacıyla ekmek fırınlarına gitti. Yapılan denetimlerde yayınlanan genelgelerde belirtilen şartlara uyulup uyulmadığını kontrol edildi. Şahin, esnafın sıkıntılarını da dinledi.

Yapılan denetimlerde fırınlarda satış yerleriyle ödemenin yapıldığı yerin farklı olması, çalışanların maske ve eldiven takma kuralına uyup uymadığı soruldu. Fırınlarda ve gıda satışı yapan yerlerde salgına karşı alınan tedbirleri yerinde incelendi.

Öte yandan Büyükşehir Zabıta ekipleri, her gün rutin olarak salgından korunma tedbirlerine yönelik denetimlerine devam ediyor. - GAZİANTEP
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Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Fatma Şahin, Gaziantep, Zabıta, Güncel
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