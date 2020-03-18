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Fatma Şahin, kızının karantinadan kaçtığı iddiasını yalanladı: Rutin karantina uygulanıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kızıyla ilgili sosyal medyada yer alan söylentilere açıklık getirdi. Kızının yurt dışından geldiğini doğrulayan Şahin, koronavirüs tedbirleri kapsamında rutin karantina sürecinde olduklarını açıkladı.

18.03.2020 12:25 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:47

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ABD'den gelen kızı Merve Şahin'e de koronavirüs tedbirleri kapsamında rutin karantina uygulandığını açıkladı.

KARANTİNADAN KAÇTIĞI İDDİA EDİLDİ

Fatma Şahin'in ABD'de eğitim gören kızı Merve Şahin, koronavirüs salgınının ardından Türkiye 'ye döndü. Dönüşünün ardından alınan tedbirler kapsamında Merve Şahin, karantina uygulamasına tabi tutuldu. Ancak, bazı sosyal medya kullanıcıları Fatma Şahin'in kızının, ABD dönüşünde karantina uygulamasından kaçtığı yönünde iddialarda bulundu. İddiaların sosyal medyada paylaşılmasının ardından Fatma Şahin, Twitter hesabından açıklama yaptı.

"RUTİN NEYSE O UYGULANIYOR''

Kızının herhangi bir rahatsızlığının bulunmadığını ve rutin uygulamaya tabi tutulduğunu belirten Şahin, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Sosyal medyada üretilen asılsız bilgiler de en az koronavirüs kadar hızlı yayılıyor. Kızımın yurt dışından geldiği doğru. Ama kendisinin herhangi bir rahatsızlığı yok çok şükür. Yurt dışından gelenlere uygulanan rutin karantina neyse ona da o uygulanıyor. Bilginiz olsun."

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Fatma Şahin, kızının karantinadan kaçtığı iddiasını yalanladı: Rutin karantina uygulanıyor

Kaynak: DHA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Fatma Şahin, Türkiye, Güncel

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