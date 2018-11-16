Fatma Tülin'in "Evrenin Teni" Sergisi Açıldı

Ressam Fatma Tülin'in tüm yapıtlarından ve değişik dönemlerinden derlediği "Evrenin Teni" seçkisi sanatseverlerle buluştu.
Sanatçının 38. kişisel sergisi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde açıldı.
Proje yönetmenliğini Sabiha Kurtulmuş ve Selin Bozkurt
, mekan kurgusunu Nevzat Sayın
, sergi grafik tasarımını Yeşim Demir Pröhl'ün üstlendiği serginin iletişim ve etkinlik yönetimini ise Manifesto gerçekleştirdi.
Çağdaş sanatçının bilinen eserlerinden "Soğan-Ekmek" ile başlayan seçkide, 25'i koleksiyonerlerden alınan 130 eser yer alıyor.
Sergideki eserlerin çoğunluğunu, sanatçının ana kaygısını belirleyen doğal nesne-insan gövdesi formlarının içerdiği plastisite kapsamındaki çalışmaları oluşturuyor.
Bunların yanı sıra Fatma Tülin'in "yan yollar, sapaklar" şeklinde adlandırdığı dış mekan yorumları ve portre çalışmaları da sanatseverlerin ilgisine sunuluyor.
"Evrenin Teni" sergisi, 15 Aralık
'a kadar görülebilecek.
Nevzat Sayın,Selin Bozkurt,Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi,Tophane