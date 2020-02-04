Haberler » Magazin » Fatma Turgut'tan yeni klip - Magazin

Fatma Turgut'tan yeni klip

Türk rock müziğin güçlü kadın vokallerinden Fatma Turgut, "Günleri Bağlarken" isimli video klibini Avrupa Müzik markasıyla izleyenlerin beğenisine sundu.

04.02.2020 23:41 | Son Güncelleme: 04.02.2020 23:41Fatma Turgut'tan yeni klip



"Elimde Dünya" albümünün ikinci klibini "Günleri Bağlarken" isimli şarkısına çeken Fatma Turgut, klip çekimi için büyük bir emek harcayarak 3 hafta boyunca motosiklet dersleri aldı.& ;

İstanbul Garipçe'de buz gibi havaya rağmen 4 saat boyunca 300 kg. Harley Davidson marka motosiklet kullanarak performansıyla usta motosikletçilere taş çıkaran Fatma Turgut, senaryo gereği motosikletçi bir kızın hayatını canlandırarak klipteki güçlü performansı ve oyunculuğu ile etkileyici sahnelere imza attı.& ;

Ecem Gündoğdu yönetmenliğinde ve Veli Kuzlu görüntü yönetmenliğinde gerçekleşen klibin açık alan motosiklet performansı sonrası Maslak Oto Sanayi'de Overdose Moto Garage isimli tamirhanede detay çekimleri tamamlandı.& ;








Fatma Turgut, Magazin

Kaynak: Snob Magazin

HABER YORUMLARI
Magazin

Son Dakika Haberleri

23:59  Günlük burç yorumları 5 Şubat 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
17:30  Naylon nasıl yazılır? TDK'ya göre laylon mu, naylon mu?
16:46  Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:16  Künt travma nedir? Künt travma nasıl olur?
15:51  Cenan Adıgüzel kimdir? kaç yaşında Cenan Adıgüzel biyografisi!
5.02.2020 00:36:51