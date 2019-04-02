Fatma Türker Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP GİRESUN BULANCAK belediye başkan adayı olan Fatma Türker isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. GİRESUN BULANCAK ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Fatma Türker isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP GİRESUN BULANCAK adayı Fatma Türker kimdir? BTP GİRESUN BULANCAK adayı Fatma Türker yüzde kaç oy aldı?

Fatma Türker Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP GİRESUN BULANCAK belediye başkan adayı olarak gösterilen Fatma Türker BULANCAK ilçesinde % 0,12 oranında oy almıştır. BULANCAK ilçesinde % 0,12 oranında oy olan Fatma Türker adlı BTP adayı toplamda 31 adet oy sayısına ulaştı.

GİRESUN BULANCAK ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.